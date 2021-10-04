Контрольная проверка за летний период обучения стартовала на Черноморском флоте ВМФ РФ

Севастополь, 4 октября. В соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ) ВМФ РФ началась контрольная проверка по итогам летнего периода обучения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Контрольная проверка осуществляется под руководством командующего ЧФ Игоря Осипова. Военнослужащие примут участие в тактических учениях, в ходе которых командирам подразделений предстоит продемонстрировать способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения.

В маневрах будут задействованы экипажи кораблей ЧФ, сухопутные войска, а также авиация и ПВО, в том числе силы Южного военного округа. В рамках проверки будет оценено качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений, а также состояние вооружения и техники, воинской дисциплины и правопорядка.

Ранее корабли ЧФ отразили ракетную «атаку» на учениях в Черном море. В маневрах были задействованы ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный», а также ракетные катера «Ивановец» и «Р-60». Роль условных сил противника выполнили самолеты соединения ВВС и ПВО ЮВО.