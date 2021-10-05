Юрист Мамина сообщила о новых законах, на которые россиянам стоит обратить внимание

С 1 октября в России вступили в силу новые законы. О том, на что следует обратить внимание, ФАН рассказывает юрист Ирина Мамина.

Новые правила прохождения техосмотра

Согласно новым правилам, будет проводиться фотофиксация въезда/выезда транспортных средств в/из пункт/а проведения ТО. Кроме того, заметила юрист, диагностическая карта будет теперь только в электронном виде. Эти меры направлены на то, чтобы исключить фиктивное прохождение техосмотра.

Новые правила выплаты детских пособий

Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут перечисляться только на карту «Мир». На пособие вправе претендовать малообеспеченные семьи с доходом не более двукратной величины прожиточного минимума, а также при условии, что первый или второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.

Прививки

Теперь бесплатные прививки, включенные в национальный календарь вакцинаций и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, можно ставить не только в государственных учреждениях, но и в иных медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию и участвующих в реализации территориальной программы ОМС.

Медработники

Изменена процедура допуска к профессиональной деятельности медработников и фармацевтических работников, прошедших аккредитацию.

Из личного архива Ирины Мининой /

Сведения о выполнении процедуры вносятся в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Именно с этого момента работник считается прошедшим аккредитацию.

Повышение окладов

Размеры должностных окладов военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов повышены на 3,7%.

Нововведение затронуло сотрудников органов внутренних дел РФ, органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников, проходящих службу в Росгвардии, сотрудников органов принудительного исполнения, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.

Тесты для инвесторов

Введено обязательное тестирование лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами. Теперь для исполнения брокером поручения инвестора по ряду сделок последнему необходимо пройти тестирование. Только при наличии положительного результата инвестор сможет совершать сделки, в частности приобретать акции, не включенные в котировки Мосбиржи, иностранные акции, которые не входят в индекс из перечня ЦБ РФ, закрытых ПИФов, иностранные ETF на индексы, не включенные в перечень Банка России

Транспорт

Изменены правила выдачи специальных разрешений на проезд по дорогам крупногабаритных транспортных средств и тяжеловесных транспортных средств.

Появилась возможность согласовывать специальные разрешения с ГИБДД путем электронного взаимодействия, а также возможность оформления разрешения в электронном виде. Также теперь можно отозвать заявление до получения специального разрешения.