Эфир: Кто «вернул» Саакашвили в Грузию и как его появление отразилось на выборах

В понедельник, 4 октября, с 15:00 в медиацентре «Патриот» обсуждают возвращение Михаила Саакашвили в Грузию в период выборов в стране и его последующий арест.
Бывший президент Грузии тайно пересек границу страны в вентиляционной кабине трейлера, перевозящего зелень из Грузии на Украину. Некоторые наблюдатели видят в этом символизм — известно, что Саакашвили курируют американские спецслужбы, оплачивающие услуги зелеными долларами. Теперь Саакашвили задержан и находится в тюрьме города Рустави.
В чем обвиняют бывшего президента?
Зачем он вернулся в Грузию, заведомо зная, что его арестуют?
Почему о грузинских выборах говорят, что у кандидатов были неравные условия, а также имел место подкуп избирателей?
Чем закончится борьба во втором туре в грузинских городах?
Может ли Саакашвили когда-нибудь стать премьер-министром Грузии и кому это сулит выгоду?
На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» отвечают политологии и эксперты.