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Европе не удастся решить проблему дефицита газа в четвертом квартале 2021 года

  /   Обновлено: 04 октября 2021 11:23
Экономика
Европе не удастся решить проблему дефицита газа в четвертом квартале 2021 года
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 4 октября. Страны Европы уже на протяжении нескольких месяцев не могут справиться с проблемой дефицита газа. Это стало причиной рекордного роста цен на энергоресурс.

Запасы газа в Европе находятся на исторически низком уровне. Однако российский «Газпром» сохраняет экспорт в рамках объемов, установленных контрактами. Азия же по-прежнему опережает европейцев в борьбе за поставку сжиженного природного газа (СПГ). В данных условиях аналитики не видят явных причин для сокращения нехватки топлива в ближайшее время, пишет «Коммерсантъ».

Тем временем стоимость газа в еврозоне устанавливает новые рекорды. Утром 1 октября ноябрьский фьючерс на эталонном хабе TTF достиг нового максимума в 100 евро за 1 МВт•ч, или 1267 долларов за тысячу кубометров. То есть европейские цены на газ поднялись в четыре раза с начала года.

Рекордные темпы роста стоимости угля на мировом рынке могут принести России значительную прибыль. Такое мнение выразил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

В сложившейся ситуации Великобритания готова утвердить программу строительства сети малых и больших АЭС. Речь идет об отказе от принципа зеленой генерации в пользу проверенных способов добычи энергии, пишет INFOX.

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Все новости / Экономика / Европе не удастся решить проблему дефицита газа в четвертом квартале 2021 года
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