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Эксперт Роберт Флойд: США разрабатывают новую ядерную доктрину

  /   Обновлено: 04 октября 2021 11:25
Армия
Эксперт Роберт Флойд: США разрабатывают новую ядерную доктрину
wikipedia.org  /  FEMA News Photo / Public Domain

Вена, 4 октября. США намерены переработать свою ядерную доктрину, заявил один из руководителей Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд.

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии ОДВЗЯИ сообщил о грядущих изменениях в американской ядерной доктрине в интервью РИА Новости.

«В США очень важный процесс и документ в этой сфере — ядерная доктрина. Судя по всему, каждый президент пересматривает ее. Администрация США дала ясно понять, что начала этот процесс и в будущем опубликует доклад по новой ядерной доктрине», — сообщил эксперт.

Ранее в Государственном департаменте США подтвердили стремление Вашингтона возобновить поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Для этого требуется ратифицировать данное международное соглашение в Конгрессе США, что в свою очередь требует разработки и утверждения новой ядерной доктрины, объяснил Флойд. По его словам, он с нетерпением ждет «результата размышлений» администрации президента США Джо Байдена по данному вопросу.

Также сообщалось, что МИД РФ указал властям США на возможность сгладить негативные последствия американского присутствия в Афганистане путем предоставления этой стране значительной гуманитарной помощи.

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