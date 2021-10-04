Эксперт Роберт Флойд: США разрабатывают новую ядерную доктрину

Вена, 4 октября. США намерены переработать свою ядерную доктрину, заявил один из руководителей Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд.

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии ОДВЗЯИ сообщил о грядущих изменениях в американской ядерной доктрине в интервью РИА Новости.

«В США очень важный процесс и документ в этой сфере — ядерная доктрина. Судя по всему, каждый президент пересматривает ее. Администрация США дала ясно понять, что начала этот процесс и в будущем опубликует доклад по новой ядерной доктрине», — сообщил эксперт.

Ранее в Государственном департаменте США подтвердили стремление Вашингтона возобновить поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Для этого требуется ратифицировать данное международное соглашение в Конгрессе США, что в свою очередь требует разработки и утверждения новой ядерной доктрины, объяснил Флойд. По его словам, он с нетерпением ждет «результата размышлений» администрации президента США Джо Байдена по данному вопросу.

Также сообщалось, что МИД РФ указал властям США на возможность сгладить негативные последствия американского присутствия в Афганистане путем предоставления этой стране значительной гуманитарной помощи.