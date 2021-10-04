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Эфир: Как распространяется COVID-19 в РФ и каковы масштабы дополнительной смертности
Общество
Эфир: Как распространяется COVID-19 в РФ и каковы масштабы дополнительной смертности
Федеральное агентство новостей  / 

В понедельник, 4 октября, с 13:00 проходит брифинг врача-инфекциониста, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексея Яковлева.

Коронавирусные волны накрывают Россию одна за другой. И это несмотря на то, что наша страна одна из первых разработала и запустила в производство вакцину от COVID-19. Хотя если учесть, что в России привито менее 30% населения, всего 40 млн человек, ситуация с высокой заболеваемостью и смертностью пациентов становится объяснимой.

Почему до сих пор приходится убеждать граждан прививаться?

Если выживаемость от COVID-19 выше 99%, чем вызван ажиотаж вокруг коронавируса?

Как оценить масштабы дополнительной смертности?

Не завышают ли чиновники показатели смертности от COVID-19?

Верно ли утверждение, что локдауны не предотвращают распространение болезни, но увеличивают смертность из-за социальных причин?

ПЦР-тесты не предназначены для диагностики болезней?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает Алексей Яковлев.

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