Минобороны Азербайджана: в Тбилиси стартовали совместные с Турцией и Грузией учения Eternity-2021

Баку, 4 октября. Грузинская армия приняла участие в трехсторонних командно-штабных учениях Eternity-2021 с войсками Азербайджана и Турции. Тренировочные маневры стартовали в Тбилиси.

Совместные учения стартовали в грузинской столице 4 октября и продлятся до 8 октября включительно. В рамках тренировки военные из Грузии, Азербайджана и Турции повысят свои навыки в сфере обеспечения безопасности различных экономических проектов.

«В Тбилиси стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity — 2021 при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии», — сообщили представители минобороны Азербайджана.

По информации министерства, учения будут состоять из теоретической и практической частей.

Трехсторонние учения Eternity проводятся на регулярной основе начиная с 2000 года. Страны по очереди в рамках ротации принимают учения на своей территории. В последний раз Грузия принимала учения в 2018 году.

Одновременно с ними в Нахичеване пройдут совместные учения Турции и Азербайджана «Нерушимое братство — 2021». Тренировочные маневры продлятся с 5 по 8 октября.