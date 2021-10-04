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Международный день врача 2021: необычная история праздника, традиции в России
Общество
Международный день врача 2021: необычная история праздника, традиции в России
slovodel.com  / 

Международный день врача отмечается в первый понедельник октября. В 2021 году праздник приходится на 4 октября.

Праздник является неофициальным и в России малоизвестен, тем не менее, в последние годы в нашей стране ему стали уделять больше внимания.

Необычная история праздника

История появления Международного дня врача необычна — источники никак не могут договориться о его происхождении. Часто пишут, что праздник был учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения, однако в официальных документах ВОЗ такого памятного дня нет.

Другая версия — памятный день был учрежден по инициативе международной медицинской гуманитарной организация «Врачи без границ» (Medecins Sans Frontieres, MSF). Также среди учредителей праздника иногда фигурируют Международный Комитет Красного Креста (МККК), ЮНИСЕФ, а также благотворительная организация Мальтийский орден. Так что у этого праздника как говорится много «родителей». Сегодня Международный день врача в первую очередь посвящен медикам, которые оказывают помощь на надгосударственном уровне, в том числе в труднодоступных и бедных странах, а также в очагах вооруженных конфликтов.

Международный день врача 2021: необычная история праздника, традиции в России
Федеральное агентство новостей  / 

Международный день врача в России

За последнее время праздник стал популярен и в России. Он дополнил национальный праздник российских медиков — День медицинского работника Российской Федерации, который ежегодно отмечается каждое третье воскресенье июня.

В преддверии Дня медика депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко поздравил своих коллег-врачей и напомнило о высокой миссии врача.

Онищенко подчеркнул, что в своей деятельности российские медики ориентируются на указ президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В этом документе провозглашена главная национальная цель десятилетия — сохранение населения России, здоровье и благополучие людей.

парламентарий особо отметил величие подвига отечественных медиков в борьбе с коронавирусной инфекций, пандемия которой стала одним из главных вызовов последних десятилетий для всего мира.

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