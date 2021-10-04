«Не время умирать» получил высокие оценки на Rotten Tomatoes

Москва, 4 октября. Новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» получил первые отзывы на агрегаторе критических рецензий Rotten Tomatoes. Картина получила высокую оценку.

Картина Кэри Дзедзи Фукунага, мировая премьера которой состоялась на прошлой неделе, получила 84% положительных отзывов. Указано, то средний показатель «свежести» составил 7,5 балла из 10.

Критики назвали фильм одним из лучших релизов этого года и похвалили режиссера за прекрасную постановку экшн-сцен с хорошими спецэффектами. Критик The Wrap Джейсон Соломон отметил блестящую игру Дэниэла Крэйга, исполнившего роль агента 007. Английский актер в картине «Не время умирать» в последний раз перевоплотился в Бонда.

Есть и отрицательные заметки у фильма. Пользователи сайта отметили медленный темп в картине. Критик Forbes Скот Мендельсон также указал на плохо прописанного антагониста.

Нового актера, который исполнит роль Джеймса Бонда, начнут искать только в следующем году. Продюсер фильмов об агенте 007 Барбара Брокколи отметила, что искать артиста будет намного сложнее, поскольку английский актер поставил высокую планку.