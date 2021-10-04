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Белорусские депутаты во втором чтении приняли законопроект об изменении Конституции
Политика
Белорусские депутаты во втором чтении приняли законопроект об изменении Конституции
wikipedia.org  /  Zscout370 / CC BY 2.0

Минск, 4 октября. Депутаты Палаты представителей во втором чтении одобрили законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь», сообщили местные журналисты.

Белорусский президент Александр Лукашенко 27 мая текущего года направил на рассмотрение Палаты представителей проект закона об изменении Конституции. Для подготовки законопроекта была сформирована специальная комиссия.

Затем документ об изменении Основного закона прошел проверки в постоянных комиссиях и отправился на заключение в главное правовое управление Секретариата Палаты представителей. Все технические замечания были учтены при составлении текста законопроекта.

Как стало известно ранее, Лукашенко призвал снять с президента Белоруссии несвойственные ему функции. По словам лидера, измененная Конституция сумеет поставить точку в этом вопросе.

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белоруссия лукашенко конституция парламент
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