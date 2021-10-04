Традиционный латвийский фестиваль «Ночь огня» прошел в парке в Лигатне

Сотни латвийцев, вооруженных факелами, собрались в городском парке Лигатны, чтобы принять участие в традиционном шествии. Огонь в этот вечер был не только в руках гостей: полыхали алыми языками арт-объекты, вокруг кострищ кружились хороводы, тропинки были обставлены свечами, а повара использовали жар поленьев, чтобы приготовить национальные блюда.

«Эта традиция началась уже давно: с 2004 года мы начали ее проводить в кругу друзей, и публичным это мероприятие стало с 2007 года, когда парк открылся для гостей», — рассказал основатель и владелец парка Рихардс Видзицкис.

В этот вечер гостям фестиваля демонстрировали свое умение управлять огненной стихией артисты уличного перфоманса, устроившие фаер-шоу. Всем присутствовавшим предложили испытать свою меткость в стрельбе из лука по установленным мишеням. Желающие также могли отведать специально приготовленное для праздника вино «Ночь огня».

Особая изюминка фестиваля — его локация. По всей территории парка разбросаны рукотворные деревянные фигуры, поэтому любителям яркого пламени нужно быть осторожными. Кроме того, здесь же находятся мастерские по деревообработке и необычные аттракционы.