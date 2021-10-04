Кеосаян считает, что Собчак умнее вытворяемой ею «гадости»

Москва, 4 октября. Актер, режиссер и сценарист Тигран Кеосаян высказался о деятельности журналистки и телеведущей Ксении Собчак. По его мнению, ум светской львицы не соответствует ее работам.

Кинематографист и ведущий шоу «Международная пилорама» оценил звезд YouTube, пришедших на платформу из телевизора. Например, он высказался о Собчак и Юрии Дуде. Как считает Кеосаян, оба они умные и интересные люди, но давать оценку их работе тяжело.

«Ксюша умнее той гадости, которую она творит», — отметил режиссер в эфире YouTube-шоу «Антонимы».

Сценарист добавил, что некоторые вещи знаменитая блондинка могла бы делать интереснее, пишет Teleprogramma.pro. Как полагает актер, у журналистки есть качества, позволяющие ей создавать нечто лучшее, чем сейчас.

Имя Кеосаяна тоже фигурировало в высказываниях Собчак. Светская львица не стесняется подшучивать как над самим режиссером, так и над его возлюбленной — главредом телеканала RT Маргаритой Симоньян.

Сценарист и его избранница вместе уже почти десять лет, но их отношения так и не узаконены, несмотря на троих общих детей. Симоньян признавалась, что Кеосаян неоднократно делал ей предложение, но она отказывает актеру в браке.