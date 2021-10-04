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EurAsian Times: «битва» индийского Су-30 и японского F-15 станет «зловещим сигналом» для Китая
Армия
EurAsian Times: «битва» индийского Су-30 и японского F-15 станет «зловещим сигналом» для Китая
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Нью-Дели, 4 октября. Японское руководство планирует послать Китаю сигнал во время совместных военных учений с Индией, считают индийские журналисты.

ВС Индии и Японии планируют провести совместные маневры, напомнил обозреватель издания EurAsian Times Нитин Тику, перевод статьи которого приводит «ПолитРоссия». Он уточнил, что в рамках учений будут проведены воздушные «сражения» между индийскими истребителями Су-30МКИ и японскими F-15. По словам аналитика, экспортная версия российской крылатой машины, стоящая на вооружении ВВС Индии, и самолет американского производства, используемый войсками Японии, примерно равны по своим характеристикам, ввиду чего подобное мероприятие должно выявить, кто же будет доминировать в воздухе.

Оба самолета имеют богатые арсеналы различных боеприпасов, предназначенных для поражения обширного спектра целей, подчеркнул Тику. Он также обратил внимание на ракету «БраМос», разработанную совместно специалистами из России и Индии, которая стоит на вооружении Су-30МКИ. Аналитик уточнил, что японцы не зря интересуются индийским самолетом, так как подобные крылатые машины используются и армией Китая, который является одним из главных оппонентов Японии в регионе. По словам эксперта, Токио хочет узнать подробнее о возможностях Су-30 на случай вооруженного конфликта с Пекином. Однако «битва» межу индийскими истребителями и F-15 ВВС Японии имеет и символический смысл, уверен автор материала.

«Нью-Дели и Токио посылают зловещий сигнал Пекину о том, что его соперники укрепляют свои оборонные связи», — констатировал журналист.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что японцы не смогут выведать все секреты российских Су-30, изучив индийские крылатые машины в ходе совместных учений. По его словам, экспортный Су-30МКИ сильно отличается от истребителей, которые используются в ВКС РФ, поэтому анализ возможностей самолета ВВС Индии ничем не поможет Токио.

Кроме того, военные эксперты признали превосходство российского истребителя Су-35 над французским самолетом Rafale, передает телеканал «360». По словам специалистов, крылатая машина из России обладает гораздо большим уровнем маневренности, чем иностранный конкурент.

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япония индия су-30 истребители f-15 EurAsian Times
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