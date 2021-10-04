Брак Малафеева трещит по швам после подкатов Айзы Долматовой

Москва, 4 октября. Подписчики пришли в замешательство после слов супруги экс-футболиста Вячеслава Малафеева о кризисе в семье. Некоторые предположили, что виной тому стали подкаты Айзы Долматовой.

Бывшая супруга рэпера Гуфа, участвовавшая в съемках шоу «Звезды в Африке», не скрывала, что испытывает симпатию к Малафееву. В одном из последних выпусков экс-голкипер «Зенита» и Долматова беседовали на откровенные темы. Айза расспрашивала у экс-спортсмена о количестве сексуальных партнеров, изменял ли он когда-нибудь. Затем блогер неожиданно призналась, что очень любит интимную близость.

Малафеев не счел флирт Долматовой чем-то постыдным. По его словам, ему было интересно общаться с блогером и заверил зрителей, что у него есть принципы.

«Вообще у меня существуют тормоза, не только в таких ситуациях, а в целом. Если бы что-то заходило дальше, я бы вышел на разговор и объяснил, может быть, менее деликатно. Я думаю, что все было в рамках приличия», — сказал 42-летний Малафеев.

Недавно супруга Малафеева Екатерина объявила о паузе в отношениях. Некоторые поклонники предположили, что брак футболиста трещит по швам из-за подкатов Долматовой.

Екатерина Малафеева сообщила подписчикам в Instagram о кризисе в отношениях. По ее словам, они уже больше недели не живут вместе.