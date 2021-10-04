Московская и Орловская области отправляют на переработку 100% отходов

Москва, 4 октября. Лидерами по обработке отходов стали Московская и Орловская области, они отправляют на переработку 100% мусора, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО).

РЭО подвел итоги за последние восемь месяцев 2021 года среди российских регионов по доле направленных на обработку твердых коммунальных отходов. Московская и Орловская области отправляют 100% мусора, Калужская область — 99%, Калмыкия — 96,1%, Костромская область — 92,8%, Адыгея — 88,3%, Ставропольский край — 87,1%, Астраханская область — 83,3%, Рязанская — 79,8%, Саратовская — 79,4%, говорится в сообщении.

К 2030 году в РФ должны перерабатываться все отходы. Процедура предполагает сортировку мусора, его распределение, утилизацию и захоронение. РЭО направил 2,9 млрд рублей на строительство мусорных заводов в Московской области. Будущие объекты «Алексинский карьер» и «КПО Нева» смогут принимать более 760 тыс. тонн твердых коммунальных отходов.