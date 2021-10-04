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Финансист Степанова объяснила заниженный курс рубля геополитическими факторами
Экономика
Финансист Степанова объяснила заниженный курс рубля геополитическими факторами
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 октября. Занижению курса рубля в текущей экономической ситуации способствует геополитическая напряженность, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Рубль выглядит недооцененным из-за макроэкономических причин, в том числе рекордно высоких цен на углеводороды, металлы и продовольственные сырьевые товары, а также большого объема международных резервов страны, отметила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

«При стабильно наблюдаемом положительном торговом балансе страны фундаментальная устойчивость рубля не вызывает сомнений, однако она не оказывает на данный момент должного влияния на процесс валютного курсообразования», — добавила Степанова.

Валютный курс рубля оказался заниженным и сложился под влиянием инфляционных и девальвационных ожиданий участников рынка, а также утечки капитала из страны. Отток, по предварительным оценкам, увеличился почти вдвое по сравнению с 2019-м.

Экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич ранее заявил, что лучшим временем для инвестиций в иностранную валюту является конец каждого месяца. Но в целом, на фоне укрепления рубля, покупка валюты сейчас не так выгодна, как, например, вложения в облигации.

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