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Полузащитник ЦСКА Ахметов вызван в сборную России по футболу

  /   Обновлено: 04 октября 2021 10:57
Спорт
Полузащитник ЦСКА Ахметов вызван в сборную России по футболу
vk.com  /  Сборная России по футболу

Москва, 4 октября. Игрок столичного ЦСКА Ильзат Ахметов приглашен тренерским штабом сборной России по футболу в национальную команду.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте сообщила, что полузащитник Ильзат Ахметов прибыл в расположение национальной команды в Новогорске. Игрок ЦСКА будет готовиться к предстоящим матчам квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил приглашение Ахметова травмой полузащитника Александра Головина. Из-за повреждения, полученного в игре чемпионата Франции, футболист «Монако» может пропустить матчи отбора ЧМ-2022. После шести туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H. На первой строчке располагается хорватская национальная команда.

Ранее стало известно, что Алексей Ионов пропустит матчи со Словакией и Словенией. Полузащитник «Краснодара» получил травму, находясь в расположении «быков».

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футбол ахметов сборная россии чм-2022 квалификация
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