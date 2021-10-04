Полузащитник ЦСКА Ахметов вызван в сборную России по футболу

Москва, 4 октября. Игрок столичного ЦСКА Ильзат Ахметов приглашен тренерским штабом сборной России по футболу в национальную команду.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте сообщила, что полузащитник Ильзат Ахметов прибыл в расположение национальной команды в Новогорске. Игрок ЦСКА будет готовиться к предстоящим матчам квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил приглашение Ахметова травмой полузащитника Александра Головина. Из-за повреждения, полученного в игре чемпионата Франции, футболист «Монако» может пропустить матчи отбора ЧМ-2022. После шести туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H. На первой строчке располагается хорватская национальная команда.

Ранее стало известно, что Алексей Ионов пропустит матчи со Словакией и Словенией. Полузащитник «Краснодара» получил травму, находясь в расположении «быков».