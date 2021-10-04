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ЦПВС: выше 7,5 тысячи сирийских боевиков добровольно сдали оружие в провинции Деръа

  /   Обновлено: 04 октября 2021 11:05
Армия
ЦПВС: выше 7,5 тысячи сирийских боевиков добровольно сдали оружие в провинции Деръа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Дамаск, 4 октября. Боевики добровольно сдали оружие сотрудникам Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) в деревне Шаджара в провинции Деръа.

Урегулировали свой статус и прошли через амнистию уже свыше 7500 сирийских боевиков из различных группировок, орудующих на юге Сирии.

«Боевики деревни Шаджара теперь амнистированы. Бумаги, которые им выдают, гарантируют иммунитет от уголовного преследования. Дамаск простил их, несмотря на все преступления», — сообщили представители ЦПВС.

Шаджара — уже десятый за последний месяц сирийский населенный пункт, жители которого добровольно перешли на сторону официальных властей. Боевики сдали военным не менее двух тысяч единиц стрелкового оружия и 86 тысяч единиц боеприпасов. Их добровольная сдача является главным условием для амнистии.

Пункт приема вооружений открыли в здании местной школы, где боевики передали военным не только автоматы, но и пулеметы, несколько гранатометов и запас танковых боеприпасов. Отдельная комиссия занимается вопросами дезертиров, так как им, помимо амнистии, требуется оформление отсрочки. После ее получения их служба в рядах сирийской армии будет начата с нуля.

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Сирия боевики деръа
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