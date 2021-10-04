Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 11:53
11:51
Политика
МИД России: сотрудник посольства Северной Македонии объявлен персоной нон грата
11:50
Политика
Глава ЦИК РФ сообщила о работе комиссий над обращениями по выборам
11:49
Армия
Власти ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в городе Попасная
11:48
Весь мир
Нефтеперерабатывающий завод стоимостью 600 млн долларов построят на юге Ливии
11:48
Происшествия
Участницу Тик Ток Хауса изрезали ножом в Петербурге из-за пиццы
11:45
Спорт
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча Лиги наций Италия — Испания
11:44
Происшествия
Продавец подмосковного супермаркета устроила жестокую расправу над мужчинами за кражу товара
11:44
Политика
Читатели Hokkaido Shimbun призвали Токио отказаться от иллюзий в отношении «возврата» Курил
11:42
Происшествия
Полицейские в Удмуртии спасли из горящего дома пожилую пару
11:38
Армия
Контрольная проверка за летний период обучения стартовала на Черноморском флоте ВМФ РФ
Все новости

Актер Владимир Машков получит вакантный мандат депутата Госдумы
Политика
Актер Владимир Машков получит вакантный мандат депутата Госдумы
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Москва, 4 октября. Центральная избирательная комиссия передаст вакантный мандат депутата Госдумы от партии «Единая Россия» актеру Владимиру Машкову, сказано в постановлении ЦИК.

Соответствующий документ будет принят во время предстоящего заседания комиссии. Уточняется, что вакантный мандат будет передан Машкову от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Стоит отметить, что актер баллотировался в депутаты Государственной думы от «Единой России». Машков проходил в партийных списках по Москве.

Как стало известно ранее, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин получил мандат депутата Госдумы. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Актер Владимир Машков получит вакантный мандат депутата Госдумы
госдума цик депутат машков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru