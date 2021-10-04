Актер Владимир Машков получит вакантный мандат депутата Госдумы

Москва, 4 октября. Центральная избирательная комиссия передаст вакантный мандат депутата Госдумы от партии «Единая Россия» актеру Владимиру Машкову, сказано в постановлении ЦИК.

Соответствующий документ будет принят во время предстоящего заседания комиссии. Уточняется, что вакантный мандат будет передан Машкову от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Стоит отметить, что актер баллотировался в депутаты Государственной думы от «Единой России». Машков проходил в партийных списках по Москве.

Как стало известно ранее, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин получил мандат депутата Госдумы. Об этом сообщили в ЦИК РФ.