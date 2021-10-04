МО РФ сообщило о создании 50 систем нового поколения для переоснащения Космических войск

Москва, 4 октября. Минобороны РФ сообщило о разработке свыше 50 научных систем нового поколения, которые будут задействованы при переоснащении воинских частей Космических войск.

В День Космических войск представители Минобороны РФ поделились с журналистами деталями их грядущего переоснащения новейшими системами. В ведомстве сообщили, что в настоящее время в разработке находится свыше 50 опытно-конструкторских комплексов нового поколения. К 2025 году Космические войска получат 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических угроз. Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже поставлен на боевое дежурство в Алтайском крае.

Космические войска входят в ВКС РФ и решают широкий круг задач, начиная предупреждением ракетного нападения и заканчивая наблюдением за потенциальными угрозами вне земной атмосферы. Профессиональный праздник специалисты Космических войск ежегодно отмечают 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур был запущен первый советский искусственный спутник Земли.

В честь этой годовщины на сайте Минобороны РФ было опубликовано поздравление специалистов Космических войск и видео с уникальными кадрами пусков космических ракет.

Ранее в России начали подготовку к высадке первого человека на Луну. Государственная корпорация «Роскосмос» объявила тендер, по итогам которого будут разработаны требования к космической технике для подобных миссий, о чем сообщил телеканал «360».