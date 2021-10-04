Япония усиливает свой военный флот новым авианосцем

В гонку вооружений, фактически развернувшуюся между странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), все активнее включается Япония, правительство которой обеспокоено военным укреплением соседних государств и предпринимает активные шаги по сохранению своего военно-морского могущества. На днях было заявлено, что эсминцы-вертолетоносцы, находящиеся на вооружении морских сил самообороны, будут переквалифицированы в легкие авианосцы и пройдут соответствующую модернизацию.

Эсминцы-вертолетоносцы типа «Идзумо» (собственно сам DDH-183 «Идзумо» и второй корабль в серии — DDH-184 «Кага») вошли в состав японского флота в 2015 и 2017 годах и представляют собой так называемые эскортные противолодочные корабли, которые должны обеспечивать боевую устойчивость морских групп от ударов из-под воды, принимать участие в высадке десанта, сопровождать конвои.

Экипаж корабля состоит из 470 моряков, еще 500 человек он может принимать в качестве десанта морской пехоты. Авиационная группировка, которая базируется на нем, может включать в себя до 20 летательных аппаратов, в том числе противолодочные вертолеты SH-60K Sea Hawk. Корабли этого типа являются крупнейшими судами японских морских сил самообороны.

wikipedia.org / Yamada Taro / CC4

Впервые о возможности переоборудования противолодочного эсминца-вертолетоносца в легкий авианосец в Токио заговорили в 2017 году, но только сейчас инициатива обрела ощутимые очертания. Как пишет японская пресса, в период с 3 по 7 октября «Идзумо», переоборудованный для приема самолетов укороченного и вертикального взлета и посадки F-35B, проведет первые летные испытания, для чего корабль вышел в море и находится неподалеку от берегов Японии.

Летные испытания включающие в себя осуществление посадки на палубу корабля, а затем выполнение взлета, будут проходить с привлечением самолетов F-35B, состоящих на вооружении Корпуса морской пехоты США, базирующихся на военном аэродроме Ивакуни в префектуре Ямагути. Сообщается, что скорее всего, в мероприятиях будут принимать участие экипажи и самолеты из состава 121-й истребительно-штурмовой эскадрильи морской пехоты (VMFA-121), которая эксплуатирует самолеты этого типа с 2012 года, а в Японии находится с 2017 года.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jason R. Zalasky/Released /Public Domain

Наблюдатели отмечают, что на корабле визуально видны изменения в части разметки на полетной палубе, которая теперь ориентирована на прием не только вертолетов, но и самолетов. Также сообщается о появлении светового оборудования, использующегося на авианосцах для приема самолетов, осуществляющих «классическую» посадку.

Как пишет иностранная пресса, японское правительство на 2022 финансовый год выделило 60 млн долларов на дополнительные работы по дальнейшему переоборудованию «Идзумо». В том числе 32,2 млн долларов уйдет на закупку и установку системы точного захода на посадку компании Raytheon, а также 10,7 млн долларов на техническую поддержку (подробности в открытой печати не раскрываются), которую будут оказывать вооруженные силы США.

Дальнейшее переоборудование кораблей в будущем позволит базировать отряд истребителей-штурмовиков F-35B со всем необходимым обеспечением. Также на кораблях появятся помещения для хранения авиационного топлива и защищенные броней арсеналы авиационного вооружения. Достижение кораблем готовности ожидается к 2026 году, второй корабль «Кага» будет переоборудован позднее.

wikipedia.org / U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Katerina Slivinske / Общественное достояние

В результате проведенных работ Япония фактически получит на вооружение легкие авианосцы, способные нести группу ударных самолетов F-35B. В настоящее время истребители этого типа являются одними из самых опасных представителей боевой авиации и способны применять широкую номенклатуру средств поражения.

В условиях военно-политической напряженности, царящей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нагнетания антикитайской истерии, создания военного альянса AUKUS, шаг Токио в сторону развития собственных авианосных сил выглядит весьма воинственно.

При этом не стоит забывать, что Япония продолжает демонстрировать приверженность отказу от признания территориальных итогов Второй мировой войны и в своей риторике заявляет о готовности вернуть утраченные территории, в том числе и военным путем. Также речь идет и об островах Курильской гряды, отошедшие нашей стране по результатам войны. При том что мирный договор между Москвой и Токио до сих пор не подписан.

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