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Тренер по тхэквондо мечом отрубил голову и руки брату в Подмосковье
Происшествия
Тренер по тхэквондо мечом отрубил голову и руки брату в Подмосковье
pixabay.com  /  molochszczecin

Москва, 4 октября. Мужчина после ссоры с двоюродным братом расчленил его. Как стало известно ФАН, погибший недавно освободился из мест лишения свободы.

Стражи порядка 3 октября получили сообщение, что в одной из квартир в Ногинске, расположенной по улице Пугачева, произошло убийство. На месте происшествия был обнаружен труп 45-летнего мужчины. Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать по горячим следам.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Анна Тертичная.

Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.

«Задержанный 60-летний мужчина является тренером по тхэквондо, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — О нем у соседей и руководителей по работе только положительные отзывы. Недавно освободился из заключения его двоюродный брат, который был осужден к длительному сроку. Он попросил временно предоставить ему жилье. Подозреваемый решил приютить родственника, пока тот не наладит собственный быт и не устроится на работу».

Однако шло время, а бывший заключенный не спешил вернуться к обычной жизни. Он постоянно выпивал и не думал трудоустраиваться.

По словам собеседника ФАН, на этой почве между близкими людьми постоянно возникали скандалы. В тот день брат опять пришел к хозяину квартиры в нетрезвом состоянии. Между ними началась перепалка. В пылу гнева тренер схватил висевший на стене восточный меч и отрубил им голову брату. Но и на этом он не смог остановиться — стал кромсать тело родственника, отрубив ему руки. После этого он позвонил и сообщил о случившемся блюстителям закона.

Мужчина находится в местном изоляторе временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ФАН, МВД показало видео погони за предполагаемым убийцей трех студенток в Гае.

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Все новости / Происшествия / Тренер по тхэквондо мечом отрубил голову и руки брату в Подмосковье
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