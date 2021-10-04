Экипажи истребителей Северного флота РФ завершили подготовку на авиатренажере в Крыму

Симферополь, 4 октября. Летчики 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота (СФ) завершили подготовку на наземном аналоге авианосца в Крыму.

Известно, что после завершения программы летной подготовки на наземном испытательном тренировочном комплексе (авиационном) (НИТКА) в Саках, летчики 279-го ОКИАП вернулись на аэродром постоянного базирования Североморск-3 под Мурманском. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Отмечается, что молодые и опытные пилоты в ходе тренировки учились взлетать и садиться на имитирующий палубу авианосца наземный тренажер под руководством полковника Павла Подгузова, который является одним из учеников летчика, Героя РФ Тимура Апакидзе.

По данным ведомства, военнослужащие СФ отрабатывали свои навыки на учебно-тренировочном самолете Су-25УТГ и на боевых Су-33 в течение более чем одного месяца.

Ранее российский военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, поэтому не стоит надеяться на появление истребителя шестого поколения в ближайшие годы.