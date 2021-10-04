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Власти России включили Астрахань в федеральную программу развития круизного туризма
Общество
Власти России включили Астрахань в федеральную программу развития круизного туризма
wikipedia.org  /  Astrakhan-musei

Астрахань, 4 октября. Правительство России приняло решение включить Астрахань в концепцию развития федерального туризма, заявил замглавы правительства Дмитрий Чернышенко.

Принимаемый документ должен стать мощным стимулом для развития туризма в Астраханской области. Данную концепцию реализуют в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ожидается, что таким образом получится увеличить внутренний и внешний турпотоки.

По словам Чернышенко, российская воднотранспортная сеть является одной из самых протяженных в мире. В связи с этим правительство страны ставит перед собой цель увеличить количество морских и речных круизов по России. Также властям России нужно навести порядок в уже существующих пунктах притяжения туристов, пишет «Астрахань-24».

По мнению руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, путешествия в скором времени станут одной из перспективных отраслей экономики. По ее словам, туризм в стране получил серьезный импульс для развития.

Северная столица, согласно официальным данным, признана одним из самых популярных туристических направлений среди россиян. Аналитики выяснили, что каждый пятый россиянин (20%) хотел бы отправиться в туристическую поездку именно в город на Неве, сообщает spbdnevnik.ru.

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туризм астрахань круиз
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