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Шугалей раскритиковал Зеленского, ставшего фигурантом «Досье Пандоры»
Политика
Шугалей раскритиковал Зеленского, ставшего фигурантом «Досье Пандоры»
Федеральное агентство новостей  / 

Ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей высказал свое мнение о президенте Украины Владимире Зеленском, который стал фигурантом скандального «Досье Пандоры», рассказывающего о коррупционных схемах, в которых могут быть замешаны публичные люди.

Ранее стало известно, что Зеленский упомянут в так называемом «Досье Пандоры», где собраны сведения о возможной причастности ряда известных политиков и публичных людей к офшорным схемам. Досье опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), вероятно, финансируемый, в частности, структурами Джорджа Сороса. РИА Новости сообщает, что в досье представлены почти 12 млн файлов, полученных в результате утечки.

Так, в перечне фигурирует информация, касающаяся офшорных схем, к которым, возможно, прибегал Владимир Зеленский. Речь идет о совместных офшорах президента Украины с братьями Шефирами (Сергей Шефир — давний друг и соратник Зеленского, а ныне его первый советник). Трастовым владельцем офшорной компании Зеленского и Ко, по данным СМИ, является глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

Кроме того, согласно досье, президент Украины и его партнеры могут быть причастны к выводу в офшоры 40 млн долларов, полученных от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, а также к другим офшорным схемам.

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По мнению Максима Шугалея, если эти данные подтвердятся, офшорный скандал с Зеленским может нанести серьезный удар по имиджу Киева, а нынешнему главе Украины может стоить президентского кресла.

«Обидно видеть, как человек, который возглавляет близкую нам страну — Украину, становится фигурантом такого скандала. Если компрометирующие Зеленского сведения подтвердятся, его поведение можно будет счесть, мягко говоря, неприличным. Да и сам факт таких подозрений говорит о многом: и не только о самом Зеленском, но и всей системе власти на Украине, о коррупционности которой ходят легенды», — отметил Шугалей в комментарии ФАН.

По мнению главы ФЗНЦ, этот скандал будет по достоинству оценен украинцами, с высокой долей вероятности скажется на результатах следующих президентских выборов на Украине, в которых Зеленский, по данным СМИ, планирует принять участие.

«Этот скандал — еще один знак того, насколько был обманут украинский народ. Но как бы мы ко всему этому ни относились, украинский народ свое будущее должен решать сам. Надеюсь, в следующий раз украинцы сделают правильный выбор», — подчеркнул Максим Шугалей.

Ранее Максим Шугалей поделился мнением о пяти главных, с его точки зрения, политических событиях сентября.

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Все новости / Политика / Шугалей раскритиковал Зеленского, ставшего фигурантом «Досье Пандоры»
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