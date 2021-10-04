Волгоградцы требуют вернуть им деньги за билеты на концерт группы «Кипелов»

Волгоград, 4 октября. Знаменитая российская рок-группа «Кипелов» выступила в Волгограде, однако живущие в городе поклонники коллектива остались разочарованы организацией концерта.

Изначально коллектив под руководством Валерия Кипелова должен был выступать в обновленном «Экспоцентре», но незадолго до начала концерта его перенесли в Дом офицеров. В итоге многим зрителям просто не хватило мест, поэтому им пришлось сидеть на ступенях или стоять в проходах.

«В фойе люди до концерта шумно требовали возврата билетов, так как мест не было», — поделилась одна из посетительниц мероприятия.

По ее словам, поклонники «Кипелова» покупали билеты за 4 тысячи рублей, однако зрительница не считает это приемлемой ценой за место на ступенях. Женщина требует вернуть ей хотя бы часть денег, пишет «Блокнот-Волгоград». При этом к самой рок-группе и оркестру, с которым выступал коллектив, у поклонницы претензий нет.

Группа «Кипелов» выступала перед московскими поклонниками в самый разгар пандемии. При этом поклонники рокеров не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.