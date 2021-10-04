Имущество на сумму более 12 млн рублей украли у пенсионерки в Подмосковье

Мытищи, 4 октября. Пожилая женщина в одночасье лишилась всех сбережений. Как стало известно ФАН, в квартиру к жертве злодеи попали, подобрав ключ к замку входной двери квартиры.

В дежурную часть полиции города Мытищи обратилась 72-летняя местная жительница. Она сообщила, что с 24 сентября по 1 октября из ее квартиры похитили крупную сумму в долларах и рублях, а также ювелирные изделия. Ущерб для нее составил 12 млн 212 тыс. рублей. На месте происшествия по улице Веры Волошиной оперативно-следственная группа установила, что кража была совершена путем подбора ключа.

«Сейчас кражи таким способом — большая редкость, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Но тут возникает вопрос. Преступники знали, что деньги и драгоценности находятся в шкафу в металлическом ящике. Возможно, кражу мог совершить кто-то из близких родственников женщины. Наверняка злоумышленники имели доступ к ключам от квартиры потерпевшей. Они могли сделать слепок из пластилина и заказать дубликат в любой ремонтной мастерской. Но мы рассматриваем и другие версии».

По словам собеседника агентства, женщина копила свои сбережения всю жизнь. В молодости она трудилась на высокооплачиваемой работе. Потом занималась бизнесом в сфере продажи продуктов питания. Из сейфа у нее пропало 100 000 долларов, 5000 евро, ювелирные изделия и 2 млн рублей.

Оперативные сотрудники изъяли с места происшествия отпечатки пальцев, следы перчаток и обуви. Замок от двери силовики направили на экспертизу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Если подозреваемые в совершении преступления будут установлены, то им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что в Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту кражи денег и украшений умерших пациентов местной больницы.