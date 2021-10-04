Семак подвел итоги матча между «Зенитом» и «Сочи» в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 октября. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о матче с «Сочи», который завершился проигрышем сине-бело-голубых.

Первое поражение в сезоне РПЛ потерпел накануне петербургский «Зенит», уступив в Петербурге «Сочи». Открыв счет в конце первого тайма, команда Сергея Семака дважды пропустила после перерыва и не смогла увеличить отрыв от московского «Динамо» в турнирной таблице. После матча главный тренер сине-бело-голубых назвал завершившийся поединок «сложным» и рассказал, какой момент предрешил исход игры.

«Решающий для нас переломный момент — когда сами себе организовали гол. После этого приходилось рисковать, старались атаковать, у соперника появлялись свободные зоны, поэтому моменты были и там, и там. К сожалению, пропустили еще и второй, а сами не смогли забить», — отметил Семак.

После десяти туров в активе действующих чемпионов России по футболу 23 очка, пишет RT. Следующий матч РПЛ «Зенит» проведет 16 октября. Его соперником станет тульский «Арсенал».

Ранее гол Александра Соболева принес московскому «Спартаку» победу в гостевом матче РПЛ с «Ахматом». Форвард отличился на 41-й минуте игры в Грозном.