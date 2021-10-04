Более 5 млн билетов купили россияне на несостоявшиеся концерты

Москва, 4 октября. Продажи билетов на концерты в России упали в четыре раза. При этом на руках россиян более пяти миллионов билетов на мероприятия, которые не состоялись из-за пандемии.

Генеральный директор билетного оператора Concert.ru Дмитрий Утяшев сообщил, что COVID-free не спасает индустрию, поскольку даже с этим форматом власти не разрешают полностью заполнять крупные концертные площадки. По его словам, сейчас билетов продается в четыре раза меньше, чем в 2019 году.

Подтвердил его слова и музыкальный продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл. Он в беседе с «Известиями» указал, что летние ограничения и отмена фестивалей свели на нет положительные тенденции, которые прослеживались зимой. По данным Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (АКТиБО), на руках у зрителей сейчас свыше 5 млн билетов на несостоявшиеся мероприятия.

В России было выявлено свыше 7,5 млн случаев коронавируса за все время пандемии. Как указал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, ситуация с COVID-19 не поддается прогнозам специалистов.