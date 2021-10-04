Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 11:52
11:51
Политика
МИД России: сотрудник посольства Северной Македонии объявлен персоной нон грата
11:50
Политика
Глава ЦИК РФ сообщила о работе комиссий над обращениями по выборам
11:49
Армия
Власти ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в городе Попасная
11:48
Весь мир
Нефтеперерабатывающий завод стоимостью 600 млн долларов построят на юге Ливии
11:48
Происшествия
Участницу Тик Ток Хауса изрезали ножом в Петербурге из-за пиццы
11:45
Спорт
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча Лиги наций Италия — Испания
11:44
Происшествия
Продавец подмосковного супермаркета устроила жестокую расправу над мужчинами за кражу товара
11:44
Политика
Читатели Hokkaido Shimbun призвали Токио отказаться от иллюзий в отношении «возврата» Курил
11:42
Происшествия
Полицейские в Удмуртии спасли из горящего дома пожилую пару
11:38
Армия
Контрольная проверка за летний период обучения стартовала на Черноморском флоте ВМФ РФ
Все новости

Более 5 млн билетов купили россияне на несостоявшиеся концерты
Общество
Более 5 млн билетов купили россияне на несостоявшиеся концерты
Невские Новости

Москва, 4 октября. Продажи билетов на концерты в России упали в четыре раза. При этом на руках россиян более пяти миллионов билетов на мероприятия, которые не состоялись из-за пандемии.

Генеральный директор билетного оператора Concert.ru Дмитрий Утяшев сообщил, что COVID-free не спасает индустрию, поскольку даже с этим форматом власти не разрешают полностью заполнять крупные концертные площадки. По его словам, сейчас билетов продается в четыре раза меньше, чем в 2019 году.

Подтвердил его слова и музыкальный продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл. Он в беседе с «Известиями» указал, что летние ограничения и отмена фестивалей свели на нет положительные тенденции, которые прослеживались зимой. По данным Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (АКТиБО), на руках у зрителей сейчас свыше 5 млн билетов на несостоявшиеся мероприятия.

В России было выявлено свыше 7,5 млн случаев коронавируса за все время пандемии. Как указал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, ситуация с COVID-19 не поддается прогнозам специалистов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более 5 млн билетов купили россияне на несостоявшиеся концерты
концерты билеты коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru