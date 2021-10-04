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Лидия Вележева осадила Корчевникова после вопросов об изменах мужа
Шоу-бизнес
Лидия Вележева осадила Корчевникова после вопросов об изменах мужа
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 4 октября. Актриса Лидия Вележева атаковала ведущего Бориса Корчевникова вопросами об их «романе» после расспросов об изменах со стороны ее супруга.

Артистка стала гостьей программы «Судьба человека». Корчевников расспрашивал ее о предательстве мужа, актера Алексея Гуськова. Звезда в ответ на неосторожные слова ведущего вступила в бой и вспомнила о слухах об их романтических отношениях.

Корчевников, услышав это, был весьма удивлен и даже немного растерялся. Ведущий заявил: «Я даже об этом мечтать не мог!». Артистка осадила бывшего коллегу и с ухмылкой отметила, что ведущий ушел «сразу в кусты» и стал заикаться.

Вележева и Корчевников вместе работали над сериалом «Воровка. Счастье напрокат». Никакого романа между артистами не было. Они тепло общались друг с другом во время съемок.

«Я помню тебя, ты стоял в съемочном павильоне и постоянно смотрел на меня. У меня даже есть фото, на котором ты меня целуешь», — сказала артистка в эфире программы.

Лидия Вележева замужем за актером Алексеем Гуськовым. Они состоят в официальном браке с 1988 года. У супругов подрастают двое сыновей. Как вспоминает артистка, при первой встрече с Гуськовым она поняла, что он будет ее супругом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лидия Вележева осадила Корчевникова после вопросов об изменах мужа
отношения корчевников вележева
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