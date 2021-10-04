Торги Московской биржи в понедельник открылись ростом доллара

Москва, 4 октября. Московская биржа в понедельник, 4 октября, открылась ростом курса доллара к рублю по сравнению с показателем закрытия предыдущих торгов.

Доллар вырос на 24 копейки и составил 72,97 рубля. В свою очередь курс евро прибавил 22 копейки и достиг 84,51 рубля.

На период со 2 по 4 октября курс доллара был установлен на уровне 72,92 рубля. Евро равнялся 84,4577 рубля. Такие сведения опубликованы на сайте Центробанка.

Рубль укреплялся по отношению к доллару и евро в прошлом месяце. О том, как изменится валютный рынок в октябре, рассказал преподаватель кафедры финансов ВШУФ Валерий Корнейчук. По мнению эксперта, существует несколько факторов, которые в начавшемся месяце могут повлиять на волатильность рубля.