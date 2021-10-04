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МИД Армении анонсировал встречу Мирзояна с коллегой из Ирана

  /   Обновлено: 04 октября 2021 10:33
Политика
МИД Армении анонсировал встречу Мирзояна с коллегой из Ирана
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Тегеран, 4 октября. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Иран. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Событие состоится 4 октября. Отмечается, что глава МИД планирует провести встречу с коллегой из Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Переговоры дипломатов состоятся на фоне обострения отношений между Ираном и Азербайджаном. После руководители ведомств сделают совместное заявление.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван положительно воспринимает активизацию работы Минской группы по урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Политик также положительно оценил встречу главы МИД Армении с азербайджанским коллегой, которая состоялась в Нью-Йорке.

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Армения иран мирзоян
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