Скончался один из создателей космического борта «Прогресс» Алексей Шумилин

Москва, 4 октября. Алексей Шумилин, один из создателей космического корабля «Прогресс» скончался в Москве в возрасте 85-и лет. О печальном событии сообщили сегодня в Роскосмосе.

Герой Социалистического Труда, советский и российский военачальник, генерал-лейтенант в отставке Алексей Шумилин внес существенный и неоценимый вклад в создание космического корабля «Прогресс». Также он занимался реализацией космических программ ЭПАС и «Интеркосмос», в с 1998 по 2007 год возглавлял «Морской старт».

Шумилина дважды представляли к награде орденом Ленина, а также орденом Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалью «За отвагу на пожаре». Кроме того, один из конструкторов «Прогресса» являлся лауреатом Государственной премии.

Известный советский яхтсмен и блокадник Эдуард Шугай умер в Санкт-Петербурге в минувший четверг после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Мужчине было 84 года, сообщал телеканал «360».