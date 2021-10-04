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Евросоюз призвал власти Грузии соблюдать верховенство закона после ареста Саакашвили

  /   Обновлено: 04 октября 2021 10:24
Политика
Евросоюз призвал власти Грузии соблюдать верховенство закона после ареста Саакашвили
pixabay.com

Брюссель, 4 октября. Власти и оппозиция Грузии должны соблюдать верховенство закона после ареста бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, говорится в заявлении Евросоюза (ЕС).

В отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы Грузии. Евросоюз после ареста политика призвал власти Грузии и оппозицию соблюдать верховенство закона и проявлять сдержанность.

Ранее сообщалось, что грузинские правоохранители не знают, как Михаил Саакашвили попал в страну. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили объяснил, что у следователей нет информации по этому делу.

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