Евросоюз призвал власти Грузии соблюдать верховенство закона после ареста Саакашвили

Брюссель, 4 октября. Власти и оппозиция Грузии должны соблюдать верховенство закона после ареста бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, говорится в заявлении Евросоюза (ЕС).

В отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы Грузии. Евросоюз после ареста политика призвал власти Грузии и оппозицию соблюдать верховенство закона и проявлять сдержанность.

Ранее сообщалось, что грузинские правоохранители не знают, как Михаил Саакашвили попал в страну. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили объяснил, что у следователей нет информации по этому делу.