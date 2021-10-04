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Дочь Юлии Началовой зарегистрировалась в Instagram и собрала почти 3 тысячи подписчиков
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой зарегистрировалась в Instagram и собрала почти 3 тысячи подписчиков
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 4 октября. Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина завела собственный аккаунт в Instagram. Девочка-подросток стремительно набирает подписчиков.

Раньше у Алдониной не было официальной страницы, а в соцсети можно было найти только фанатские аккаунты с ее фотографиями. Теперь же дочь Началовой внезапно решилась на перемены.

Пока на странице девочки только одна фотография, на которой она предстала перед поклонниками в очках и с легким макияжем. На снимке Алдонина одета в светло-коричневый свитер и куртку с белой надписью. Подписывать кадр дочь покойной певицы не стала, поставив под ним лишь эмодзи в виде машущей в приветствии руки.

Официальный аккаунт девочки набрал уже почти 3 тысячи подписчиков — новые фолловеры появляются на странице регулярно. Кроме того, поклонники оставляют под снимком Алдониной восторженные комментарии.

«Солнышко, ты такая красивая! Радостно, что теперь можно наблюдать за тобой и твоими успехами»;

«На мамулю становится похожа. Красивая девочка!!!»;

«Какая ты красавица! Очень рад, что есть твоя страничка и возможность на нее подписаться», — пишут пользователи Instagram.

Сама дочь Началовой пока подписана всего на шесть аккаунтов. Среди них есть страницы ее отца, футболиста Евгения Алдонина, а также матери певицы Таисии Началовой.

Напомним, исполнительница песни «Герой не моего романа» ушла из жизни в марте 2019 года. На момент смерти Началовой ее дочери было 12 лет. Отец певицы рассказывал, как его внучка перенесла смерть матери.

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