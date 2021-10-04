Минобороны РФ опубликовало кадры ракетных запусков ко Дню Космических войск

Москва, 4 октября. Минобороны России опубликовало уникальные кадры ко Дню Космических войск. В видеоролике можно увидеть самые зрелищные пуски ракет космического назначения.

Праздник приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, состоявшегося 4 октября 1957 года. В настоящее время Космические войска РФ успешно решают задачи применения и наращивания систем предупреждения о ракетном нападении. Кроме того, военнослужащие наблюдают за объектами в космосе и выявляют возможные угрозы, а также выполняют запуски космических аппаратов и управляют спутниковыми системами.

Ранее стало известно, что в ближайшее время вдоль российской границы будет развернута сеть загоризонтных радиолокационных станций «Контейнер», которые позволяют осуществлять наблюдение воздушного пространства на больших расстояниях. Кроме того, недавно российские военные испытали в Арктике трассовый радар «Сопка-2». Расчеты обнаружили самолеты условного противника, которые летели с выключенными транспондерами. В качестве «нарушителей» выступили самолеты объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, передает «Утро.ру».