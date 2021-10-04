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В МИД Азербайджана отвергли сведения о присутствии третьих сил на границе с Ираном

  /   Обновлено: 04 октября 2021 10:17
Политика
В МИД Азербайджана отвергли сведения о присутствии третьих сил на границе с Ираном
pixabay.com

Баку, 4 октября. Заявления иранской стороны в адрес Азербайджана безосновательны. Об этом заявила глава управления пресс-службы МИД республики Лейла Абдуллаева.

Официальный Тегеран считает, что на ирано-азербайджанской границе присутствуют третьи силы. Во внешнеполитическом ведомстве республики отвергли эти сведения. Кроме того, власти Ирана не предоставили никаких доказательств, уточняется в сообщении МИД.

Ранее стало известно, что совместные учения Турции и Азербайджана пройдут в Нахичеване. Они стартуют 5 октября и продлятся три дня, уточнили в Анкаре.

Целью учений является координация между сухопутными войсками двух государств, сообщили турецкие власти.

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Все новости / Политика / В МИД Азербайджана отвергли сведения о присутствии третьих сил на границе с Ираном
иран азербайджан мид
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