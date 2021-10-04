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Росавиация призвала ряд российских авиакомпаний улучшить меры безопасности полетов

  /   Обновлено: 04 октября 2021 10:15
Общество
Росавиация призвала ряд российских авиакомпаний улучшить меры безопасности полетов
pxhere.com

Москва, 4 октября. Нескольким российским авиакомпаниям необходимо улучшить меры безопасности полетов. Такое заявление сделали специалисты Росавиации.

«Камчатское авиационное предприятие», «Аэросервис» и «Витязь-аэро» должны усилить безопасность на борту воздушных судов. Для этого необходимо внести корректировки в организационные структуры и иерархию ответственности участников осуществления полетов.

«Со стороны специалистов центрального аппарата Росавиации было указано на недостаточность принимаемых руководством этих авиакомпаний действий в рамках системы управления безопасностью полетов (СУБП)», — говорится в сообщении Росавиации.

Ведомство проводит проверку 35 авиакомпаний с августа 2021 года. В ходе мероприятия специалисты Росавиации обнаружили ряд несоответствий требованиям федеральных авиационных правил.

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