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Пашинян положительно отреагировал на активизацию работы Минской группы по Карабаху
Политика
Пашинян положительно отреагировал на активизацию работы Минской группы по Карабаху
primeminister.am  /  Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Ереван, 4 октября. Армения позитивно воспринимает активизацию работы Минской группы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам главы правительства, он также положительно оценил прошедшую в Нью-Йорке встречу министра иностранных дел Армении и его азербайджанского коллеги.

Стоит отметить, что Пашинян до этого выразил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политик подчеркнул, что готов взять на переговоры все карты минных полей, которые оказались в тылу азербайджанской армии.

Как стало известно ранее, военнослужащие Азербайджана объявили о завершении совместных учений с ВС Турции. Маневры проводились в Лачинском районе.

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Армения азербайджан карабах
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