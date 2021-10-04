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За торговлю боеприпасами арестован начальник ракетно-артиллерийского склада ВСУ
Происшествия
За торговлю боеприпасами арестован начальник ракетно-артиллерийского склада ВСУ
Федеральное агентство новостей  /  Мохамад Жарбуа

Северодонецк, 4 октября. В Северодонецке задержан начальник ракетно-артиллерийского склада Вооруженных сил Украины. Он организовал сбыт ворованного оружия и боеприпасов через волонтеров, сообщает издание «Новороссия».

«1 октября на окраине населенного пункта Северодонецк сотрудниками СБУ был задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения ОТГ «Север» при попытке сбыта двух автоматов, одного пистолета, пяти гранат и двух цинков патронов калибра 5,45 мм», — рассказал на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Задержанный признался, что оружие и боеприпасы были списаны для ведения боевых действий. По данным следствия, начальник склада пытался наладить сбыт через регулярно посещающих позиции украинских войск волонтеров.

Ранее ФАН приводил мнение читателей немецкой газеты Die Welt о возможности создания военной миссии ЕС на Украине. Они крайне отрицательно отнеслись к такой инициативе.

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