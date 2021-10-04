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Лента
04 октября 11:51
11:49
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Власти ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в городе Попасная
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«Этот день в истории». Что произошло 4 октября, праздники, факты, люди
Общество

4 октября отмечается Всемирный день животных. Праздник призван обратить внимание человечества на проблемы других обитателей планеты. Дата приурочена ко дню памяти католического святого Франциска Ассизского, который считается покровителем братьев наших меньших.

Также сегодня свой профессиональный праздник отмечают медики. Международный день врача призывает докторов всего мира к солидарности и активным действиям во имя сохранения здоровья пациентов.

А в нашей стране сегодня отмечается День космических войск России. Ровно 64 года года назад был запущен первый искусственный спутник Земли. Свой профессиональный праздник 4 октября отмечают те, кто посвятил себя созданию космических аппаратов оборонного назначения.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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праздники общество история интересные факты всемирный день животных
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