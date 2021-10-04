Сиквел «Венома» побил кассовый рекорд пандемии в первый уик-энд проката

Лос-Анджелес, 4 октября. Новый фильм о персонаже комиксов Marvel «Веном-2» установил рекорд эпохи пандемии. Картина собрала больше всего денег за первый уик-энд проката.

Премьера сиквела «Венома» состоялась 30 сентября как в мире, так и в России. В сумме фантастический боевик заработал 90,1 миллиона долларов по миру за первые выходные показа в кинотеатрах.

«Мы также рады, что терпение и кинотеатральная эксклюзивность были вознаграждены рекордными результатами», — отметил председатель Sony Том Ротман.

Кассовый рекорд подтвердил, что создатели фильма приняли верное решение, не запуская его в гибридный прокат, когда картина выходит одновременно в кинотеатрах и на какой-либо онлайн-платформе. На этой неделе «Веном-2» начнут показывать в Латинской Америке, пишет Variety.

Предыдущий кассовый рекорд пандемии по сборам в первый уик-энд принадлежал «Черной вдове», заработавшей 80 миллионов долларов. Следом за этим фильмом идет еще одна лента из вселенной Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец» (75 миллионов долларов).

Ранее в Сети опубликовали сцену из «Венома-2», которую показали после титров. Отрывок намекает на встречу инопланетного симбиота с Человеком-пауком в исполнении Тома Холланда.