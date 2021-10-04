Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 10:18
10:18
Общество
Леус пообещал петербуржцам до 16 градусов тепла в первый понедельник октября
10:17
Политика
В МИД Азербайджана отвергли сведения о присутствии третьих сил на границе с Ираном
10:13
Происшествия
Станцию петербургского метро «Ломоносовская» закрыли на вход
10:12
Общество
Росавиация призвала ряд российских авиакомпаний улучшить меры безопасности полетов
10:12
Политика
Пашинян положительно отреагировал на активизацию работы Минской группы по Карабаху
10:03
Происшествия
Адвокат обжаловал арест основателя Group-IB Ильи Сачкова
10:00
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом главу Пенсионного фонда Южного Урала
09:58
Общество
В чем особенности распространения COVID-19 в России и мире
09:55
Политика
Кто отправил Саакашвили в Грузию и как это повлияло на итоги выборов
09:55
Общество
Роскачество усомнилось в безопасности реализуемых в России наггетсов
Все новости

Путин присвоил звание заслуженных артистов России 11 деятелям культуры
Общество
Путин присвоил звание заслуженных артистов России 11 деятелям культуры
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 4 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста 11 деятелем культуры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства подписал указ 3 октября. В список попали артисты балета, актеры и вокалисты. В частности, звание заслуженного артиста России получили Татьяна Майст и Людмила Розанова (актрисы Московского драматического театра Станиславского), Анна Захарова (артистка балета в Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева), Петр Борисенко (вокалист Московского государственного академического театра оперетты).

В сентябре театральная общественность обсуждала ситуацию, сложившуюся в Театре сатиры. Художественный руководитель учреждения Александр Ширвиндт объявил об уходе с поста. Многие артисты назвали это огромной потерей. Заслуженный артист России Георгий Мартиросян, комментируя в беседе с ФАН уход режиссера, заявил, что Ширвиндт прав в своем выборе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин присвоил звание заслуженных артистов России 11 деятелям культуры
путин указ заслуженный артист
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru