Путин присвоил звание заслуженных артистов России 11 деятелям культуры

Москва, 4 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста 11 деятелем культуры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства подписал указ 3 октября. В список попали артисты балета, актеры и вокалисты. В частности, звание заслуженного артиста России получили Татьяна Майст и Людмила Розанова (актрисы Московского драматического театра Станиславского), Анна Захарова (артистка балета в Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева), Петр Борисенко (вокалист Московского государственного академического театра оперетты).

В сентябре театральная общественность обсуждала ситуацию, сложившуюся в Театре сатиры. Художественный руководитель учреждения Александр Ширвиндт объявил об уходе с поста. Многие артисты назвали это огромной потерей. Заслуженный артист России Георгий Мартиросян, комментируя в беседе с ФАН уход режиссера, заявил, что Ширвиндт прав в своем выборе.