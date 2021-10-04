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Росавиация разрешила компаниям летать из Екатеринбурга в шесть новых стран
Общество
Росавиация разрешила компаниям летать из Екатеринбурга в шесть новых стран
pexels.com

Екатеринбург, 4 октября. Авиакомпании получили допуск от Росавиации для совершения полетов в еще шесть стран мира.

Ведомство разрешило «Уральским авиалиниям» совершать полеты в Болгарию и Таиланд. Самолеты из Кольцово в Пхукет будут отправляться пять раз в неделю. Кроме того, воздушные судна трижды в неделю будут летать в Софию.

Также Росавиация разрешила компании Red Wings совершать полеты в Грецию. Самолеты в Афины будут отправляться ежедневно. На Корфу россияне смогут летать трижды в неделю. Рейсы из Екатеринбурга на Миконос будут совершаться раз в семь дней.

Лайнеры воздушной авиации от компании Nordwind также будут летать в Сараево. Самолеты по этому направлению будут отправляться из Кольцово ежедневно.

Авиакомпания Royal Flight получила доступ на перелеты в Пальма-де-Майорку, а Azur Air — на Бали. Однако перевозчик еще ждет открытия зарубежного аэропорта.

Недавно стало известно, что авиакомпания Nordwind начнет выполнять рейсы из российского Санкт-Петербурга в немецкий Дрезден. Перелеты между городами будут осуществляться семь раз в неделю.

Авиакомпания S7 объявила о создании нового лоукостера — он будет называться Citrus. Как утверждает перевозчик, название отображает цель компании соединить российские города (Cities of Russia), а также предложить пассажирам «позитивный и яркий опыт путешествий», сообщает «Ридус».

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