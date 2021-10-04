Лидия Вележева вспомнила, как начинался ее роман с Алексеем Гуськовым

Москва, 4 октября. Актриса Лидия Вележева поделилась деталями отношений со своим мужем — актером Алексеем Гуськовым. Она вспомнила о начале их романа и о знакомстве с его дочерью от первого брака.

Артистка проходила обучение на третьем курсе Театрального училища имени Щукина, когда встретила будущего супруга. Вележева познакомилась с Гуськовым благодаря тому, что ее позвали в антрепризный театр. Уже при первой встрече с артистом актриса поняла, что выйдет за него замуж.

«Пробегая мимо, он спросил: «У вас есть спички?». Что-то мне сразу подсказало, что это будет мой муж», — рассказала артистка в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия-1».

За плечами Гуськова на тот момент уже был один брак. Первой супругой актера стала женщина по имени Татьяна, которая родила от него дочь Наталью. По словам Вележевой, ее муж никогда не говорил плохо о первой семье.

«Когда я познакомилась с его дочкой Наташей, то сказала ей, что дети не виноваты», — поделилась актриса.

Вележева отметила, что дочь ее супруга выросла хорошим человеком. Что касается первой жены Гуськова, то с ней артистке познакомиться не удалось.

Лидия Вележева и Алексей Гуськов поженились в 1988 году. В браке у супругов родились двое сыновей — Владимир и Димитрий.

Гуськову довелось побывать на съемках в Чехии во время пандемии. Артист пожаловался на кабальные карантинные требования, действующие за границей.