Экс-глава МИД Японии Кисида стал сотым премьер-министром государства

Токио, 4 октября. Лидер правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисида занял пост премьер-министра Японии. Экс-глава МИД стал сотым главой правительства.

По итогам голосования в нижней палате парламента, политик получил 311 из 458 бюллетеней, в верхней — 141 из 241. Трансляция голосования велась в прямом эфире.

Новый состав кабинета министров будет сформирован 4 октября. Согласно информации журналистов, Кисида уже определил кандидатов на министерские посты. Из 20 членов правительства 13 впервые будут возглавлять государственные ведомства.

Ранее стало известно, что японский кабмин в полном составе ушел в отставку. До Кисиды пост премьер-министра занимал политик Есихидэ Суги, рассказали в Национальной службе новостей.