Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 10:18
10:18
Общество
Леус пообещал петербуржцам до 16 градусов тепла в первый понедельник октября
10:17
Политика
В МИД Азербайджана отвергли сведения о присутствии третьих сил на границе с Ираном
10:13
Происшествия
Станцию петербургского метро «Ломоносовская» закрыли на вход
10:12
Общество
Росавиация призвала ряд российских авиакомпаний улучшить меры безопасности полетов
10:12
Политика
Пашинян положительно отреагировал на активизацию работы Минской группы по Карабаху
10:03
Происшествия
Адвокат обжаловал арест основателя Group-IB Ильи Сачкова
10:00
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом главу Пенсионного фонда Южного Урала
09:58
Общество
В чем особенности распространения COVID-19 в России и мире
09:55
Политика
Кто отправил Саакашвили в Грузию и как это повлияло на итоги выборов
09:55
Общество
Роскачество усомнилось в безопасности реализуемых в России наггетсов
Все новости

В МИД России заявили о шансе США сгладить последствия присутствия в Афганистане

  /   Обновлено: 04 октября 2021 09:30
Политика
В МИД России заявили о шансе США сгладить последствия присутствия в Афганистане
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 4 октября. США могут сгладить последствия присутствия в Афганистане, если возьмут на себя основную долю расходов на гуманитарную помощь стране, заявили в МИД России.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов объяснил, что Соединенные Штаты могут посодействовать в вопросе постконфликтного восстановления Афганистана.

«У США и их союзников есть хороший шанс сгладить последствия своего присутствия в Афганистане», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Кабулов призвал Вашингтон оплатить основную долю расходов на восстановление Афганистана и гуманитарную помощь республике.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин призвал страны Запада подключиться к диалогу по Афганистану. Он посоветовал оказать республике финансовую помощь.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В МИД России заявили о шансе США сгладить последствия присутствия в Афганистане
россия сша афганистан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru