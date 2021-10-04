В МИД России заявили о шансе США сгладить последствия присутствия в Афганистане

Москва, 4 октября. США могут сгладить последствия присутствия в Афганистане, если возьмут на себя основную долю расходов на гуманитарную помощь стране, заявили в МИД России.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов объяснил, что Соединенные Штаты могут посодействовать в вопросе постконфликтного восстановления Афганистана.

«У США и их союзников есть хороший шанс сгладить последствия своего присутствия в Афганистане», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Кабулов призвал Вашингтон оплатить основную долю расходов на восстановление Афганистана и гуманитарную помощь республике.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин призвал страны Запада подключиться к диалогу по Афганистану. Он посоветовал оказать республике финансовую помощь.