Глава «Полюса» Грачев заявил о необходимости инвестирования в геологоразведку

Москва, 4 октября. Руководитель крупнейшей золотодобывающей компании России Павел Грачев рассказал о проблемах отрасли. Он считает, что бизнесу нужны дополнительные средства.

Отечественным компаниям, добывающим золото, требуются инвестиции в геологоразведку. В противном случае они могут столкнуться с недостатком запасов, заявил предприниматель в беседе с РБК. По его словам, текущие запасы золота составляют 7,5–8 тыс. тонн — этого хватит на срок от 10 до 20 лет. Грачев призывает вкладываться в исследования, которые могли бы расширить известную сырьевую базу РФ.

«Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10–20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы», — рассуждает специалист.

Золото продолжает расти в цене на фоне мировых инфляционных рисков. Драгоценные металлы традиционно считаются безопасным активом в такие периоды.