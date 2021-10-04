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В Ангарске сотрудники МЧС спасли более 20 человек при пожаре в многоквартирном доме

  /   Обновлено: 04 октября 2021 09:23
Общество
В Ангарске сотрудники МЧС спасли более 20 человек при пожаре в многоквартирном доме
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Иркутск, 4 октября. Пожарные спасли 22 человека, в том числе четверых детей, при возгорании в жилом доме. Огонь вспыхнул на кухне в трехкомнатной квартире.

После сообщения о пожаре на место происшествия направились два подразделения спасателей с автолестницами. К моменту их прибытия из окон горящей квартиры шел густой черный дым.

Пожарные по лестницам при помощи спасательных устройств эвакуировали 20 жильцов, среди которых было четыре ребенка. В трехкомнатной квартире без сознания был обнаружен 81-летний мужчина, в другой комнате находилась женщина, которую спасатели вытащили на покрывалах в изолирующем противогазе и передали медикам. Пострадавшего хозяина жилья также эвакуировали, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сотрудникам МЧС удалось спасти из горящего помещения кошку. Ее впоследствии забрали на передержку соседи. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки на кухне. Пламя повредило мебель и домашние вещи на площади 6 кв. метров. По факту ЧП проводится проверка.

На днях сотрудники полиции спасли женщину из горящей квартиры на Курилах.

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