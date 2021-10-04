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Макогон: транзит российского газа в Венгрию через Украину не возобновлялся

  /   Обновлено: 04 октября 2021 09:26
Экономика
Макогон: транзит российского газа в Венгрию через Украину не возобновлялся
pexels.com  /  Magda Ehlers

Киев, 4 октября. Транзит российского природного газа в Венгрию не осуществляется с 1 октября, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

Таким образом, он отметил, что информация о возобновлении «Газпромом» транзита газа через Украину в Венгрию не соответствует действительности. В настоящий момент европейские трейдеры проводят реэкспорт голубого топлива в эту страну из украинских подземных хранилищ в незначительных объемах.

При этом венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ ранее объявил, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновился. В компании сообщили, что остановка прокачки голубого топлива через пункт «Берегово» оказалась краткосрочной, экспорт продолжили уже через несколько часов.

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Все новости / Экономика / Макогон: транзит российского газа в Венгрию через Украину не возобновлялся
Газпром оператор гтс украины экспорт в венгрию
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